У вінницькій школі знайшли артснаряд

На Вінниччині евакуйовували учнів через виявлення на території школи артилерійського снаряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

За їх даними, підозрілий предмет, схожий на артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, було виявлено вчора, 1 листопада, у м. Калинівка. Зокрема, його виявив працівник котельні, набираючи вугілля зі складу на території школи. Вугілля було привезено з паливного складу Калинівка.

На місце події виїхала оперативна група МНС, яка евакуювала учнів.

Як з’ясувалось згодом, предметом виявився снаряд 76 мм, який 2 листопада, ліквідовано.