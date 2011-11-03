Рівненщина: чим отруїлися ліцеїсти?

На Рівненщині прокуратура і СЕС з’ясовують причини отруєння 17 учнів Сарненської школи-колегіуму №1.

Про це УНІАН повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної державної адміністрації.

За їх даними, 17 учнів, які були госпіталізовані із попереднім діагнозом харчова токсифікація, продовжують перебувати в інфекційному відділенні райлікарні. Стан дітей легкого та середнього ступеня тяжкості.

Попередньо встановлено, що ймовірно діти отруїлися під час триденної туристичної поїздки у Закарпатську область.

За фактом харчового отруєння дітей прокуратура Сарненського району проводить перевірку в порядку ст.97 КПК України.

До проведення перевірки та встановлення причини захворювання залучено працівників санiтарно-епiдемiологiчної служби та органів внутрішніх справ.

В інтерв’ю місцевим ЗМІ головний санітарний лікар області Геннадій ШЕВЧЕНКО зауважив однак, що досі остаточно не з’ясовано, де саме і чим отруїлися школярі. Самі потерпілі стверджують, що на Закарпатті їли свіжі продукти.

«Залишків їжі у них немає, діти приїхали порожніми… Дослідити щось і сказати, що це сталося в Рівненській, Львівській або Закарпатській області, ми поки що не можемо. Ми дали запити в ці області, і самі також розбираємося», - зазначив Г.ШЕВЧЕНКО.