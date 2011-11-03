На ліквідацію наслідків зсуву виділено 100 тис. грн

На ліквідацію наслідків зсуву, що вчора стався у Дніпропетровську, з цільового фонду місцевого бюджету виділено 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради з посиланням на міського голову Івана КУЛІЧЕНКА.

За інформацією прес-служби, фахівці Дніпропетровської державної академії будівництва та архітектури обстежили схил, де стався зсув, і працюють над рекомендаціями щодо його укріплення. Роботи розпочнуться сьогодні.

За попередніми даними, ушкоджень мереж газо- і водопостачання на прилеглій території не сталося, робота з обстеження інженерних мереж триває. Мешканцям будинків, які розташовані неподалік, газ та воду відключати не будуть.

Як повідомляв УНІАН, зсув грунту на території двох гаражних кооперативів у Кіровському районі Дніпропетровська стався 2 листопада вранці на площі близько 1000 кв. м. В результаті зсуву 15 гаражів зруйновано, 13 гаражів та 8 легкових автомобілів пошкоджено. Жертв і постраждалих немає. Причина зсуву встановлюється.