На Рівненщині створено перший в області хоспіс

На Рівненщині запрацював перший в області хоспіс - заклад для медичного та соціального обслуговування тяжкохворих людей, який відкрито на базі колишнього Дубенського онкодиспансеру.

Нині у цьому Центрі паліативної допомоги, підпорядкованому безпосередньо обласному управлінню охорони здоров’я, перебуває 13 пацієнтів. Після капітального ремонту приміщення, обладнання нових палат, санвузлів та облаштування кондиціонування в ньому обслуговуватимуть 45 пацієнтів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник голови облдержадміністрації Світлана САД, насамперед, у хоспіс направлятимуть тяжкохворих, за якими нікому доглядати. Медики та волонтери працюватимуть над тим, щоб полегшити перебіг хвороб і поліпшити соціальне обслуговування. Термін перебування та курс лікування кожної людини визначатимуть індивідуально.

У Центрі паліативної допомоги нині працює 5 лікарів, 25 фахівців середнього медперсоналу та 38 молодших медпрацівників і спеціалістів допоміжної служби. На харчування однієї людини тут передбачено 15-17 гривень у день, а на медикаменти — 10 гривень.

Нині фахівці готують документи на отримання гранту для розвитку хоспісної допомоги на Рівненщині. Керівництво області уже звернулося до благодійних місій, щоб посприяти з функціональними ліжками. Невдовзі пацієнти хоспісу будуть забезпечені протипролежневими матрацами, мобільною ванною та всім необхідним для якісного медико-соціального догляду.