У Вінниці поблизу АЗС горів склад будматеріалів

У Вінниці поблизу автозаправної станції та великого торговельного центру горів склад будівельних матеріалів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області, загорання приміщення складу сталось вчора близько 15:40. На місце події для ліквідації пожежі було направлено близько 30 співробітників пожежної служби та 5 машин спецтехніки.

Близько 17 години пожежа була ліквідована.

Попередньо, причиною загорання стало порушення техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт у приміщенні складу.

Зараз на місці працюють співробітники міліції для встановлення остаточних причин загорання та з’ясування збитків нанесених пожежею.

На території, де сталась пожежа, знаходяться три складських приміщення орієнтовною площею по тисячі кв. м кожне.