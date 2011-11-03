У Чернівцях 15-річний школяр порізав ножем однокласника

15:57, 03 листопада 2011
Новини регіонів
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Директора школи та заступників звільнено

У Чернівцях 15-річний учень 10-го класу під час шкільної перерви порізав ножем однокласника. 

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, до міліції надійшло повідомлення з дитячої обласної клінічної лікарні про те, що до них поступив 15-річний школяр з непроникаючими порізами спини, які він отримав під час конфлікту з однокласником.

Буковинські правоохоронці інцидент не коментують. Директора школи та обох його заступників звільнено.

За даним фактом проводиться перевірка.

За попередніми даними, ножові поранення стали результатом непорозуміння між дев`ятикласниками

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