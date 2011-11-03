Полтавщина: чорнобильцям на ліки виділять понад 1 млн

Влада Полтавської області планує виділити в 2012 році чорнобильцям на ліки більш як 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання Громадської ради при облдержадміністрації заступник голови ОДА - керівник апарату облдержадміністрації Валерій ПАРХОМЕНКО.

За його словами, обласне управління соціального захисту населення вже готує запит, який внесуть додатково на найближчу сесію обласної ради.

«Це не такі великі кошти, і ми виконаємо це. До того ж, розглянемо ще низку питань щодо цієї теми. Зокрема, придбання пільгових путівок чорнобильцям тощо», - сказав він.