У Донецьку підірвали патанатомічне відділення лікарні

У Київському районі Донецька вибухом було зруйновано будівлю відділення залізничної лікарні, та жертв і постраждалих немає.

Цей факт підтвердила кореспондентові УНІАН керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна СЄДОВА.

«Первинна інформація така: ввечері, десь після 18:00, пролунав гучний хлопок. Виявилось, що зруйнована будівля паталогоанатомічного відділення Донецької залізничної лікарні з подальшим горінням. Вогонь уже загашений близько 19:00», - сказала І.СЄДОВА.

Вона також заявила, що, «за словами адміністрації лікарні, ні трупів, ні живих людей на той момент у відділенні не було. Тобто, за словами адміністрації, там жертв і бути не може ».

У даний час причина вибуху встановлюється, зараз на місці події працюють співробітники прокуратури, зазначила керівник Центру пропаганди.