На Харківщині 26 дітей отруїлися у шкільній їдальні капустою

26 учнів віком від 6 до 16 років середньої загальноосвітньої школи у с. Бердянка Зачепилівського району Харківської області сьогодні не вийшли на навчання у зв`язку із харчовим отруєнням.

Як повідомляє ГУ МНС у Харківській області, діти відчули слабкість 2 листопада, коли повернулися зі школи. За попередніми даними, захворювання дітей було спричинене вживанням капусти у шкільній їдальні. Остаточна причина захворювання встановлюється.

На місце події виїжджала оперативна група ГУ МНС у Харківській області, СЕС, працівники медичної служби та МВС. Комісія об`їхала всі будинки дітей для з`ясування обставин. Стан здоров’я дітей на даний час стабільний, загрози для життя немає, діти не госпіталізовані.