У Чернігівській області горіла школа

У селі Лукнів Коропського району Чернігівської області 3 листопада сталася пожежа у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС у Чернігівській області, першим пожежу виявив місцевий житель, який близько шостої години ранку проїжджав повз школу на роботу. Про подію він повідомив сільського голову, а потім зателефонував до рятувальників.

Пожежники Коропського районного відділу УМНС в області ліквідували пожежу і запобігли поширення вогню на інші приміщення. Постраждалих унаслідок пожежі немає.

Ймовірною причиною пожежі називають підпал. Оскільки під час розслідування причини пожежі встановлено, що одне з вікон ігрової кімнати навчального закладу з боку двору було розбите. На місці події працюють оперативні групи УМНС та УМВС в області.

За останні два тижні у селі Лукнів це вже друга пожежа у закладі освіти. 17 жовтня сталася пожежа у дитячому садочку, який знаходиться на території школи. Тоді через пожежу було вирішено питання тимчасового перебування дітей у приміщенні школи, де 3 листопада знову виникла пожежа.