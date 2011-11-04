У Києві стартувала французька кампанія із профілактики ВІЛ

У Києві стартувала інформаційна кампанія із профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, подібна до тої, яка була проведена у Франції у 2009 році Національним інститутом охорони здоров’я (INPES), мета якої - поширення відповідної інформації серед населення, передусім молоді, та протидія дискримінаційному ставленню до людей, уражених ВІЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомили представники організаторів кампанії: Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні, Товариства Червоного Хреста України і Французького Червоного Хреста.

Кампанія передбачає розміщення інформаційних матеріалів у столичному метрополітені та в освітніх закладах Києва.

Крім того, з 3 до 25 листопада у книгарні-кав’ярні «Бабуїн» діятиме виставка «Знати – це вже боротися», яка у доступній формі розповідатиме про вірус СНІДу з наукової точки зору. Також буде відкрита експозиція тематичних плакатів Товариства Червоного Хреста України.

Аташе з питань співробітництва Посольства Франції в Україні Лоранс ЛЕВОДЕЛЬ на прес-конференції підкреслила, що згідно зі звітом Об’єднаної програми ООН по ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) і Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна, на жаль, залишається осторонь загальносвітової тенденції зниження темпів поширення ВІЛ/СНІДу - 1,3% українців віком від 15 до 49 років є носіями вірусу, але лише кожен четвертий з них знає про свій ВІЛ-позитивний статус, більшість ВІЛ-інфікованих дізнаються про це вже на критичній стадії хвороби.

У свою чергу, головний радник закладів охорони здоров`я Франції, директор Департаменту міжнародних відносин Міністерства охорони здоров`я Франції Стефан МАНСЬОН зазначив, що сьогоднішня ситуація з ВІЛ/СНІДом в Україні нагадує ту, яка була у Франції, і тому Україні не потрібно «вигадувати велосипед», натомість варто скористатися запропонованим досвідом.

Зокрема, за його словами, у боротьбі з ВІЛ/СНІДом необхідно слідувати трьом ключовим етапам: інформаційне попередження суспільства, виявлення захворювання, доступ до медичної допомоги.

Крім того, С.МАНСЬОН розповів про презентацію французької системи профілактики та медичної допомоги людям, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу, проведену ним у Міністерстві охорони здоров`я України, а також про зустріч з українськими хворими, які, приймаючи кращі сучасні медикаменти, одержують медичну допомогу вдома.

«Вчора вранці, відвідуючи хворих Червоного Хреста, я побачив, що ці медикаменти є, вони доступні принаймні для тих родин, які я бачив, це найостанніше покоління медикаментів, які зараз використовуються у Франції та в інших країнах, тобто вони доступні зараз в Україні», - поділився враженнями С.МАНСЬОН.

«Якщо ж говорити про загальні враження від зустрічі у міністерстві, ми побачили велику зацікавленість, зокрема, у тій сфері, яка стосується надання медичної допомоги, доступу до неї», - додав він, зазначивши, що зі свого боку підтвердив намір Франції підтримувати Україну у боротьбі з ВІЛ/СНІДлм як через співпрацю з посольством, так і через фінансову допомогу Глобального фонду боротьби зі СНІДом, у якому Франція є одним з основних донорів.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно ситуації з ліками в Україні, завідувач міжнародного відділу Товариства Червоного Хреста України Валерій СЕРГОВСЬКИЙ сказав, що його організація намагається, щоб усі її пацієнти були забезпечені ліками, але, звичайно, Червоний Хрест не може перебрати на себе функції МОЗ із забезпечення хворих антиретровірусною терапією, що було б основою профілактики ВІЛ/СНІДу.

«Ця робота повинна забезпечуватися органами охорони здоров’я. На жаль, фінансові можливості не можуть у нас повністю забезпечити», - додав він.