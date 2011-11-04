У Києві студент «замінував» ПТУ

12:11, 04 листопада 2011
Новини регіонів
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З хуліганських спонукань

У Києві студент «замінував» профтехучилище.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, зокрема, вчора, 3 листопада, до міліції на телефон спецлінії “102” зателефонував невідомий та повідомив, що в приміщенні одного зі столичних ПТУ закладено вибухівку.

Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив 16-річний житель Броварського району Київської області, студент зазначеного навчального закладу.

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