У Києві вибухнув гараж

В Оболонському районі Києва вибухнув гараж.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент стався близько опівдня в гаражному кооперативі «Мінський».

За попередніми даними, вибухнув балон з невідомою сумішшю. Внаслідок вибуху один гараж зруйновано, два інших пошкоджено.

Жертв і постраждалих немає.

На місце події виїхали оперативні підрозділи міліції та МНС.