Чернігівщина:для хворої дитини придбано інсулінову помпу

На Чернігівщині за кошти, зібрані під час благодійної акції "Серце до серця", придбано інсулінову помпу для хворої дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання прес-клубу "Ділове слово" Управління у справах преси та інформації Чернігівської ОДА повідомив голова наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до серця" Єжи КОНІК.

За його інформацією, під час акції у Чернігівській області було зібрано 23 тис. 210 грн. Ще 6 тис. грн. (за рахунок залишків коштів з інших областей) додав фонд, що дало змогу придбати інсулінову помпу Dana IIS з комплектом витратних матеріалів. Інсулінова помпа – це комплекс з керуючим пристроєм, резервуаром для інсуліну та системою катетерів, що призначена для введення цього гормону в організм людини і дозволяє зменшити кількість ін’єкцій до однієї на 3-5 дні.

Як зазначили представники організації, зібраних коштів було достатньо для придбання лише однієї помпи, що поставило перед важким вибором членів організаційного комітету. Зрештою, після зустрічей та консультацій з батьками за взаємною згодою було обрано дитину, яка отримала помпу, її отримав Костя ЖИБІР. Апарат передано матері хворої дитини.

Є.КОНІК також зауважив, що цього року в Україні в рамках акції вдалося зібрано понад 4 млн. грн., а всього за 6 років її проведення – понад 12 млн. грн. В Польщі ж, де й було започатковано цю акцію 20 років тому, за весь час її проведення небайдужі громадяни зібрали близько 200 млн. євро. Він наголосив, що кількість зібраних грошей напряму залежить від суспільного розголосу й популяризації акції.

Шоста щорічна всеукраїнська благодійна акція "Серце до серця" відбувалася з 1 по 15 травня 2011 року під гаслом допомоги дітям, хворим на цукровий діабет. Захід, у якому взяли участь понад 600 волонтерів, проходив в усіх загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах області, а також на підприємствах, організаціях та установах різних форм власності. Лідерами зі збору коштів стали м. Чернігів, Ріпкинський, Чернігівський, Носівський, Бахмацький райони.

На Чернігівщині захворюваність на цукровий діабет є актуальною проблемою. Наразі на обліку перебувають 185 дітей з цим захворюванням, і щороку діагноз «цукровий діабет» встановлюють ще 25-30 дітям. Цього року цю хворобу вже виявлено у 23 дітей.