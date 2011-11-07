Луганщина: підлітки роздягли й жорстоко побили однокласницю

У Ровеньках Луганської області дев`ять 14-річних підлітків побили і роздягнули догола свою однокласницю.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС у Луганській області.

За інформацією правоохоронців, 14-річна дівчинка зустріла у дворі своїх однолітків – чотирьох дівчаток і п`ятьох хлопців. Після цього вся компанія вирушила до недобудованої багатоповерхової будівлі. Підлітки планували гратися в хованки. За правилами молоді люди визначали, хто шукатиме конкретну дівчинку. Рішення 14-річної підлітка, який вибрав постраждалу, не сподобалося одній з її подруг.

«Спочатку дівчинку силоміць поставили на коліна, зв`язали мотузкою руки, після чого почали бити носаками взуття по обличчю. Вона впала, а її «подруги» почали підборами завдавати ударів по спині і тягнути її за волосся», - розповіли в прес-службі.

У присутності хлопчиків «подруги» повністю роздягнули дівчинку, вивели на балкон сьомого поверху цієї ж недобудованої будівлі, витягнули кляп з рота і змусили голосно кричати непристойності.

Жодний з хлопчиків за неї не вступався. Хтось знімав усе, що відбувалося на мобільний телефон.

Коли скривавлена постраждала спробувала кричати і кликати на допомогу, одна з її однокласниць дістала з куртки свою носову хустинку і заткнула нею рота своїй жертві.

«Після того, як підлітки побачили, що вона почала непритомніти, вони злякалися, одягнули її і відвели додому до однієї з «подруг», аби там приховати сліди злочину. Тут у квартирі вони викупали постраждалу, змивши кров з її тіла. Тепер вони були абсолютно впевнені, що вона не зможе нікому довести, що з неї знущалися. Побита дівчинка прийшла додому, де все розповіла своїй мамі... Після того, як її почало нудити, жінка зрозуміла, що у дочки струс мозку, і вона негайно повезла її до лікарні», - йдеться в повідомленні.

Медики виявили на обличчі постраждалої забої м`яких тканин, дві гематоми на голові, синці і садна по всьому тілу. Діагноз – сильний струс мозку і черепно-мозкова травма.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 296 КК України (злісне хуліганство). Всі особи, причетні до завдання тілесних ушкоджень дівчинці, притягатимуть до кримінальної відповідальності. На сьогодні всі четверо дівчаток, які били свою однокласницю, перебувають на підписці про невиїзд.

