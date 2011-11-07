Черкащани лишили в лікарнях понад 1 млн благодійних внесків

Жителі Черкас цього року сплатили лікарняним закладам міста понад 1 мільйон гривень благодійних внесків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на директора департаменту охорони здоров`я Олега СТАДНИКА.

За його словами, міські медичні заклади вже використали з цієї суми 782 тис. грн. Ці кошти було витрачено на ті потреби, які не фінансуються державою. Зокрема, деяка частина йде на закупівлю медикаментів, нового обладнання, на ремонт, придбання продуктів харчування та інші поточні витрати.

Крім того, відтепер кожний черкащанин може проконтролювати, на що й у якій кількості витрачаються грошові благодійні внески, залишені ними у лікувальних установах міста. Звіти по кожній медичній установі щотижня влада обіцяє розміщувати на сайті міськради.