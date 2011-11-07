Лікарні Краматорська одержали лише 35% обсягу вакцини

Лікувальні установи Краматорська Донецької області за 10 місяців цього року одержали лише 35% обсягу вакцини від необхідного.

Про це повідомляє сайт «Новини Краматорська» з посиланням на дитячого лікаря-імунолога Вікторію МИРОШНИЧЕНКО.

Краматорськ за січень-жовтень одержав 3040 вакцин, при тому, що за планом, наприклад, вакцини АКДС потребують 8740 чоловік, відзначила вона.

«Але водночас, щоб не вибиватися з календаря щеплень, батьки можуть самі купити щеплення в аптеці й прищепити дитину. Вартість вакцини - до 200 грн.», - сказала В.МИРОШНИЧЕНКО.

Вона зазначила, що якщо виникне ситуація, коли 95% населення виявляться неприщепленим, може виникнути загроза епідемії.

За словами В.МИРОШНИЧЕНКО, в даний час, на жаль, в Краматорську кількість неприщеплених дітей зростає. «Якщо раніше неприщепленими були лише діти-алергіки, то з початку року дітей, батьки яких відмовилися від вакцинації, вже 480», - зазначила імунолог.