9 років - за вбивство свого сина

Богунський районний суд Житомира до 9 років позбавлення волі засудив 55-річного житомирянина, який убив свого синові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на заступника прокурора Житомира Сергія ГОРОХОВА.

За його словами, убивцю засуджено за ч.1 115 ст. Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Заступник прокурора зазначив, що конфлікт між батьком і сином виник 9 червня 2010 року після спільного розпиття спиртного.

«Тоді чоловік завдав сину тяжкі тілесні ушкодження у груди, шию і голову, таким чином убивши його. Молодий чоловік помер від закритої черепно-мозкової травми у вигляді перелому кісток черепа», - сказав С.ГОРОХОВ.

Він також уточнив, що після убивства батько розчленував тіло сина. Невдовзі міліція за підозрою у цьому злочині затримала убивцю та порушила проти нього кримінальну справу за фактом умисного вбивства.

Під час слідства чоловік у скоєному зізнався і розповів правоохоронцям подробиці трагедії. Стало відомо, що, аби приховати злочин, вбивця декілька днів розносив по частинах розчленоване тіло сина та ховав у різних районах Житомира.