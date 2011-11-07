Прикарпаття: від розриву шини автомобіля загинув водій
13:27, 07 листопада 2011Новини регіонів
0
У Тисменицькому районі Івано-Франківської області на автошляху між селами Марківці та Черніїв сталася пожежа у причепі вантажного автомобіля Scania, і в результаті розриву шини отримав травми, несумісні з життям, 35-річний водій.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС в Івано-Франківській області, пасажир вантажівки отримав травми і був госпіталізований.
Встановлюються причини пожежі і збитки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter