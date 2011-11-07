У Криму під час полювання випадково застрелили чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків із громадськістю МВС, нещасний випадок стався учора, 6 листопада у Бахчисарайському районі АРК.

44-річний безробітний місцевий житель під час незаконного полювання з власної необережності пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці поранив у живіт 35-річного безробітного жителя Бахчисарая, який по дорозі до лікарні помер.

Зловмисника затримано. Зброю вилучено.