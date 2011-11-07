Луганщина: держпідприємство забруднило ріку Лугань стоками
14:28, 07 листопада 2011Новини регіонів
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Завдало збитків у розмірі 6 млн. грн
Державне підприємство «Луганська обласна дирекція з ліквідації збиткових вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств» завдала збитків державі у розмірі 6 млн. грн. в результаті забруднення річки Лугань.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції в Луганській області.
Під час позапланової перевірки співробітники екологічної інспекції встановили факт скидання стоків з водовідливів ліквідованих шахт «Голубівська» і «Центральна-Ірміно» у річку Лугань без наявності затверджених нормативів. Підприємству нараховано збитків на суму 6 млн. 459 тис. грн.
Матеріали направлені до Стаханово-Алчевської міжрайонної природоохоронної прокуратури.
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