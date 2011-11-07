Росіянка вивозила до Москви 17-річну дівчину

Працiвники Управління по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми ГУМВС у Дніпропетровській області затримали 28-річну громадянку Росії, яка намагалася для заняття проституцією вивезти до Москви потягом 17-річну дівчину.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в області.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця вербувала громадян України і переправляла їх до Москви з метою сексуальної експлуатацiї.

Завербована неповнолітня жителька Дніпропетровщини повернута додому. атримана громадянка РФ перебуває у СІЗО Дніпропетровська. Відносно неї слідчим відділом Красногвардійського райвідділу міліції Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.