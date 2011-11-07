У столиці розширять мережу дитсадків для хворих дітей

У Києві розширюватимуть мережу дитячих садків і окремих груп компенсуючого типу для дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, таку резолюцію ухвалили учасники міської науково-практичної конференції «Діти з особливими потребами в дошкільних навчальних закладах», що відбулась у Києві за участю педагогів, медиків, представників відповідних державних служб та інших фахівців.

Заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО зазначив, що для надання вчасної допомоги таким дітям у столиці щороку відкриваються додаткові групи компенсуючого типу. Торік мережа дитсадків поповнилася на 10 санаторних і 15 спеціальних груп різних профілів. До початку ж нинішнього навчального року запрацювало ще 12 спеціальних та 2 санаторні групи.

Однак цих кроків недостатньо, тому учасники конференції вирішили розширити мережу дошкільних навчальних закладів інклюзивними групами для дітей з особливими потребами, забезпечивши їхню діяльність належним матеріально-технічним, науково-методичним супроводженням і кадрами.

Також при районних психолого-медико-педагогічних консультаціях буде створено систему консультування батьків, які виховують таких дітей. Своїми фаховими порадами ділитимуться такі вузькі спеціалісти, як офтальмолог, тифлопедагог, педагог-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог та інші.

За інформацією Головного управління освіти та науки КДМА, у 2010-2011 навчальному році 17 дітей із синдромом Дауна відвідували дошкільні навчальні заклади за місцем проживання, де отримували допомогу від фахівців з корекційної педагогіки. На сьогодні в дитсадках міста налічується вже 27 таких малюків. З 1 вересня в Оболонському районі започатковано педагогічний експеримент щодо відкриття інклюзивних груп для дітей з вадами слуху та розладами спектру аутизму. Наразі там перебувають 6 хлопчиків і дівчаток.

Як зазначали учасники конференції, сучасний темп життя, технологізація суспільства, важка екологічна ситуація призводять до всесвітньої проблеми погіршення стану здоров’я людей, зростання кількості дітей, які мають вади розвитку. Тільки в Києві серед загальної кількості дітей дошкільного віку цей відсоток за три роки збільшився з 19% до 21,7% (більше 16 тис. дошкільнят). Більшість дітей з вадами розвитку відвідують дитячі садки компенсуючого типу, серед яких 67 санаторних і 85 спеціальних навчальних закладів. У них здобувають дошкільну освіту та отримують корекційну допомогу більше 14 тис. дітей (15% від загальної кількості дітей, охоплених дошкільною освітою).