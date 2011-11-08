В Івано-Франківську почали будувати перинатальний центр

08:47, 08 листопада 2011
Новини регіонів
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На території обласної лікарні

В Івано-Франківську на території обласної клінічної лікарні розпочали будівництво обласного перинатального центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За словами губернатора Михайла ВИШИВАНЮКА, який взяв участь у закладанні у фундамент перинатального центру капсули із посланням майбутнім поколінням, центр планують ввести в експлуатацію у 2013 році.

«Будівництво перинатальних центрів є національною програмою України, - зауважив керівник області. - Це ідея Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Цього року у державі побудовано три таких центри, наступного року планується звести ще п`ять».

Священики освятили місце будівництва.

Обласний перинатальний центр в Івано-Франківську розрахований на 150 ліжок; це і поліклініка, і лабораторія. Орієнтовна вартість майбутнього центру 170 млн. грн. На будову спрямують в основному державні кошти.

«В поточному році на будівництво Івано-Франківського сучасного перинатального центру на виконання доручення Президента України з державного бюджету виділено 8 млн. грн., - розповів журналістам заступник голови облдержадміністрації Руслан ГУСАК. - За ці кошти планується розпочати будівництво поліклініки, підвести всі комунікації, збудувати окрему електричну підстанцію. На наступний рік передбачено транш на рівні 30 млн. грн.»

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