На Донеччині дві людини отруїлися чадним газом
11:39, 08 листопада 2011Новини регіонів
0
Напівзруйнована пічка
У місті Горлівці Донецької області дві людини загинули в результаті отруєння чадним газом.
Про це УНІАН сьогодні повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.
У повідомленні зазначається, що отруєння чадним газом сталося в однокімнатній квартирі одноповерхового чотирьохквартирного приватного будинку в Нікітовському районі Горлівці.
В результаті загинули чоловік, 1954 р.н., який орендував це житло, і жінка, анкетні дані якої встановлюються.
Попередня причина події - порушення правил експлуатації пічного опалення: чоловік і жінка намагалися розпалити напівзруйновану пічку, внаслідок чого чадний дим пішов у приміщення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter