У Луганську в колодязі теплотраси згоріли двоє бомжів
11:56, 08 листопада 2011Новини регіонів
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Необережне поводження з вогнем
У Луганську в колодязі теплотраси згоріли двоє бомжів.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України к Луганській області, пожежа сталася вчора у кварталі Шевченка.
У колодязі унаслідок необережного поводження з вогнем зайнялося сміття.
На місці пожежі виявили тіла двох загиблих: чоловіка і жінки, без певного роду занять, особи яких встановлюються.
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