На Луганщині - грип
14:49, 08 листопада 2011Новини регіонів
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Перевищено епідпоріг із захворюваності
За 44 тиждень 2011 року - з 31 жовтня по 6 листопада - по всій Україні показники захворюваності на грип і ГРВІ були нижчі за епідемічний поріг, окрім Луганської області.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань охорони здоров`я України.
На Луганщині епідпоріг із захворюваності на грип і ГРВІ перевищено на 7,6%.
Всього, за даними МОЗ, в Україні за звітний тиждень на грип і ГРВІ захворіли 163 тис. 943 особи. Госпіталізовано 6 тис. 311 осіб.
Загальна кількість вакцинованих проти грипу становила 101 тис. 353 особи (0,22% населення України).
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