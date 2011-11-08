На Луганщині - грип

За 44 тиждень 2011 року - з 31 жовтня по 6 листопада - по всій Україні показники захворюваності на грип і ГРВІ були нижчі за епідемічний поріг, окрім Луганської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань охорони здоров`я України.

На Луганщині епідпоріг із захворюваності на грип і ГРВІ перевищено на 7,6%.

Всього, за даними МОЗ, в Україні за звітний тиждень на грип і ГРВІ захворіли 163 тис. 943 особи. Госпіталізовано 6 тис. 311 осіб.

Загальна кількість вакцинованих проти грипу становила 101 тис. 353 особи (0,22% населення України).