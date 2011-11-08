Під час реформування медзакладів враховуватимуть потреби населення

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА заявив, що під час реформування медичних закладів краю враховуватимуться потреби населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник краю повідомив на прес-конференції.

“Вкотре наголошую, ніякої примхи тут немає, все виключно базується на потребах. І ніхто з зав’язаними очима не буде проводити перепрофілювання чи скорочення. Згідно з постановою Кабміну від 1997 року щодо впорядкування ліжкового фонду в медичних закладах, на Хмельницьку область визначено кількість у 80 ліжок на 10 тисяч населення. А у нас 87, в той час, коли в Україні – 86”, – зазначив він.

Голова ОДА пояснив, що не стоїть категоричне питання скорочення медзакладів. Якщо є необхідність у збільшенні ліжок, до прикладу, кардіопрофілю, то там збільшуємо, переконаний посадовець.

“Якщо ми бачимо, що в лікарні не використовуються ліжка за призначенням, бо немає такої потреби у терапевтичного напрямку, то, звичайно, вони будуть скорочені і передані, до прикладу, в хірургію або в інше відділення. Все буде зав’язано на єдиному – потребі людей”, - наголосив В.ЯДУХА.

Разом з тим він висловив занепокоєння щодо проведення реформування у лікарнях двох районів – Полонському і Хмельницькому. За його словами, там можуть мати проблемні питання виплати заробітної плати.