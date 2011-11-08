Луганщина: австрійський фонд побудує Дитяче село

Міжнародний доброчинний фонд SOS-Kinderdorf (Австрія) побудує в Луганській області Дитяче село. Загальна вартість проекту - 1 млн. 900 тис. євро., повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

Будівництво Дитячого села розпочнеться з січня 2012 року в рамках підписаної сьогодні угоди між керівниками області і Міжнародним доброчинним фондом SOS-Kinderdorf.

Реалізувати проект планується за три роки. Внесок фонду на вказаний термін становить 1 млн. 150 тис. євро, а обласного бюджету – 750 тис. євро.

Підписуючи угоду, губернатор Володимир ПРИСТЮК висловив переконання, що будівництво Дитячого села – далеко не останній спільний лугансько-австрійський проект, спрямований на те, щоб у нашій області діти, позбавлені батьківської турботи, відчували себе по-домашньому затишно і захищено.

Так, за словами В.ПРИСТЮКА, в регіоні створено 13 дитячих будинків сімейного типу, над кожним з яких узяв шефство той чи інший представник влади.

Крім того, в області вже створені і працюють три обласні дитячі будинки, в яких виховується від 20 до 50 дітей.

«Обласна влада чимало зробила для того, щоб саме Луганськ був обраний для реалізації цього проекту. Вперше від вашого регіону до нас звернулися, коли фонд щойно розпочинав свою діяльність в Україні. І всі ці роки ми впевнено йшли до співпраці», – заявив національний директор міжнародної доброчинної організації «Доброчинний Фонд SOS-Kinderdorf» Андрій ЧУПРИКОВ під час підписання угоди.

Голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО заявив, що питання про співфінансування проекту з обласного бюджету вже винесене на найближчу сесію облради, і необхідні кошти будуть виділені найближчим часом.

Довідка УНІАН. Дитячі села-SOS (SOS-Kinderdцrfer, SOS Children’s Villages Intenational) - найбільша міжнародна доброчинна організація з підтримки дітей-сиріт, дітей, що залишилися без батьківської турботи, і дітей, яким загрожує втрата сім`ї.

Абревіатура SOS у назві організації - скорочення фрази «соціальна підтримка» (англ. social support), що також співвідноситься з міжнародним позначенням сигналу лиха і символізує гостру потребу найбільш уразливих представників суспільства - дітей - у допомозі і захисті.

Перше Дитяче село-SOS відкрилося в 1949 році в місті Імст, в Австрії, для дітей, що втратили батьків під час Другої Світової війни. Засновник організації Герман Гмайнер (1919-1986) говорив, що, якщо йому вдасться збудувати хоча б три Дитячі села-SOS в Австрії, його життя буде прожите не марно. Сьогодні в 132 країнах на всіх континентах працюють понад 500 Дитячих сіл-SOS і ще 1500 різних програм і проектів допомоги дітям у тяжких життєвих ситуаціях, зокрема при гуманітарних катастрофах, у зміцненні сім`ї і профілактиці соціального сирітства.

У червні 2010 року відбулося відкриття першого Дитячого села в Україні, в Броварах.

Дитяче село-SOS - це унікальна, максимально наближена до сімейної, довгострокова форма виховання дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківської турботи.

На відміну від більшості державних дитячих будинків, які покликані насамперед вирішити проблему «утримання» дітей-сиріт, у Дитячих селах-SOS створюються умови для щасливого дитинства, комфортного дорослішання і ефективної соціальної адаптації дітей, повернення яких у рідну сім`ю неможливе.

Дитяче село-SOS - це об`єднані 11-15 будинків, в кожному з яких живуть 6-8 дітей різного віку разом із SOS-мамою. Як у звичайній сім`ї, SOS-мама піклується і виховує дітей і учить їх усьому, що уміє сама і що знадобиться їм у самостійному дорослому житті: від приготування їжі і прибирання будинку до планування бюджету і походу по магазинах. Діти з Дитячих сіл-SOS ходять у звичайні дитячі садки і навчаються у звичайних школах, що сприяє їх адаптації в суспільстві вже на ранніх стадіях.

Ще одна важлива відмінність Дитячих сіл-SOS від дитячих будинків - увага до біологічної сім`ї дитини. По-перше, рідних братів і сестер ніколи не розлучають, як це часто відбувається при розподілі дітей-сиріт різного віку до сирітських установ. По-друге, підтримуються зв`язки дітей з біологічною сім`єю: родичі можуть відвідувати їх у Дитячому селі-SOS і проводити з ними разом час.