Харківщина: у безробітного вилучено 40 кг марихуани

У селі Гусарівка Барвінківського району Харківської області у 43-річного безробітного місцевого мешканця правоохоронці вилучили 40 кг марихуани.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловік зберігав наркотики у схованці на території власного двору.

Встановлено, що він зберігав наркотик з метою збуту та збував його мешканцям Харківської та Донецької областей.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Підозрюваного затримано. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.