Бригинець: хмарочос на Либідській становить загрозу

Комісія Київради з питань культури та туризму планує внести на сесію Київради на 10 листопада питання про скасування рішення, яким було виділено земельну ділянку для будівництва торговельно-офісного центру з багатоповерховим паркінгом на Либідській площі у Печерському районі столиці.

Про це УНІАН повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

За його словами, будівництво 35-поверхового хмарочосу на Либідській площі руйнує 10 видів інженерних мереж, що знаходяться під ним. «35-поверхова споруда є техногенно-небезпечною, оскільки будується впритул до транспортної розв’язки та над важливими міськими комунікаціями», - занепокоєний О.БРИГИНЕЦЬ.

Під зазначеною земельною ділянкою, на якій здійснюються роботи з влаштування 12-метрових залізобетонних паль та верхньої частини фундаменту майбутнього хмарочосу, проходять 10 інженерних мереж: тепломережа, дощова каналізація, водогін, госппобутова комунікація, 4 кабелі, електричні кабелі, водовід, газовідвід середнього тиску, дренаж та телефонна каналізація.

«Будь-яке значне будівництво в центрі міста має розпочинатись лише після широкого обговорення в громаді, не кажучи вже про обов’язкове погодження експертизи проекту в профільних інстанціях. В даному випадку проект навіть формально не погоджено», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Проектна документація на будівництво багатофункціонального зазначеного комплексу у Головному управлінні містобудування та архітектури не розглядалася та не погоджувалась.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що Комісія Київради з питань культури та туризму планує внести на сесію Київради на 10 листопада 2011 року проект рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київради від 29.03.2007 № 415,1076 «Про передачу ТОВ «Будмайданчик» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного центру з багатоповерховим паркінгом на Либідській площі у Печерському районі».

Депутат впевнений, що депутатський корпус Київради підтримає проект рішення, який змусить будь-якого інвестора зважено і відповідально підходити до будівництва в центрі Києва.