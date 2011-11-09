У Вінниці на смітнику знайдено пляшку з 4 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, 8 листопада жителька Вінниці на майданчику для збирання побутових відходів, біля сміттєвого баку знайшла скляну пляшку зі сріблястою речовиною, за зовнішніми ознаками схожою на ртуть.

Рятувальники на місці з’ясували, що у пляшці міститься 4 кг ртуті. Ємність з знаходиться на тимчасовому зберіганні у підрозділі рятувальної служби.