22% дітей в Києві - недорозвинені

У столиці кожна п`ята дитина дошкільного віку має недоліки розвитку. У прес-службі КМДА повідомили, що за останні три роки число таких дітей в Києві збільшилося з 19% до 21,7%.

Головними причинами невтішної статистики експерти вважають високий темп життя, технологізацію суспільства і важку екологічну ситуацію.

Сьогодні в Києві 14 тисяч дітей з недоліками розвитку здобувають дошкільну освіту і коректувальну допомогу в дитячих садках компенсуючого типу. А це 15% від числа всіх дітей, які охоплені дошкільною освітою.

likar.info