В Ужгороді спалах менінгококової інфекції?

В Ужгороді немає спалаху менінгококової інфекції чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації, пов’язаної з цим захворюванням.

Про це кореспондента УНІАН повідомив головний лікар Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло ПОЛЯК.

За його словами, інформація про спалах чи будь-який надзвичайний стан навколо менінгококової інфекції в Ужгороді, яку розповсюджують всеукраїнські ЗМІ, не відповідає дійсності.

«Жодних підстав для твердження про спалах чи якусь надзвичайну ситуацію із захворюваністю на менінгококову інфекцію в Ужгороді немає, - наголосив М.ПОЛЯК. - Ще 5 листопада завершився максимальний інкубаційний період з моменту реєстрації першого випадку захворювання. Нових випадків захворювань не зареєстровано».

За словами лікаря, у даний час в обласній інфекційній лікарні з діагнозом «менінгококова інфекція, менінгококцемія» проходять лікування двоє дітей. Ще одна дитина лікується від менінгококового назофарингіту.

М.ПОЛЯК також додав, що зазвичай менінгококова інфекція реєструється як в усіх країнах світу, так в Україні. З початку року в Україні зафіксовано 429 випадків захворювання.

«Причому, в Закарпатській області з початку року зареєстровано 19 випадків захворювання на менінгококову інфекцію», - додав головний лікар обласної інфекційної лікарні.

Він також уточнив, що епідемічна ситуація в місті характерна для даного періоду – зростання захворюваності спостерігається з похолоданням – з жовтня по березень.

У свою чергу, головний санітарний лікар Закарпатської СЕС Володимир МАРКОВИЧ повідомив, що в Ужгороді зареєстровано один випадок захворювання дитини, після цього одразу ж було проведене обстеження всіх дітей, які навчалися з нею в одному класі, вчителів, контактних осіб. Також обстежували паралельні класи. Внаслідок цих заходів виявлено ще одну хвору дитину.

«Ці двоє маленьких пацієнтів - брат і сестра з однієї родини - зараз знаходяться на лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні», - уточнив В.МАРКОВИЧ.

Загалом, за його словами, з моменту виявлення захворювання в Ужгороді було обстежено 113 осіб, у т.ч. 14 дорослих. Серед них виявлено дев’ятеро носіїв менінгококової інфекції та одного хворого на менінгококовий назофарингіт.

Довідка УНІАН. Менінгококова інфекція - гостре інфекційне захворювання, що характеризується різноманітністю клінічних проявів, поширеним здоровим носійством збудника, інколи важким ураженням мозкових оболонок. Інкубаційний період триває від 2 до 10 днів. Рідко виникають інші форми захворювання: менінгококовий менінгіт, менінгококцемія, менінгококовий назофарингіт, пневмонії, ендокардити і артрити. До симптомів менінгококової інфекції відносять закладеність носа, катаральні явища, загальну слабкість, сильний головний біль, підвищення температури тіла до 38-39°С. Найбільш характерним симптомом є симетрична геморагічна висипка, що з’являється на 1-2 день хвороби. Джерелом збудника інфекції є хвора людина або бактеріоносій.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2002 р. №190 «Про надання позачергових повідомлень МОЗ України», спалахом менінгококової інфекції вважається 10 випадків захворювань на певній території (пов’язаних між собою) або в організованому колективі.

Зранку 8 листопада один з загальноукраїнських телеканалів повідомив про спалах інфекції менінгокока в Ужгороді. Цю інформацію розповсюдила значна кількість ЗМІ.