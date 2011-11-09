У Горлівці продавали ртуть

У Горлівці Донецької області 8 листопада міліція затримала чотирьох місцевих жителів, віком від 28 до 31 років, підозрюваних у придбанні, зберіганні та збуті ртуті.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, під час проведення обшуків за місцем проживання затриманих вилучено 11 кг ртуті.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.