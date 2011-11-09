За благодійні кошти придбано інсулінові помпи для хворих дітей

На Волині за кошти, зібрані під час благодійної акції "Серце до серця", придбано інсулінові помпи для 5 дітей, хворих на цукровий діабет.

Про це повідомлялося сьогодні на прес-конференції в обласній державній адміністрації, повідомили УНІАН в прес-службі ОДА.

Орієнтовна вартість однієї помпи для введення інсуліну - 30 тис грн.

Як нагадали в ОДА на Волині під час благодійної акції «Серце до серця» було зібрано понад 125 тис. грн. Загалом в рамках акції в Україні зібрано понад 4 млн грн.

Як зазначається в повідомленні, до акції були залучені близько 800 волонтерів з числа учнівської та студентської молоді. До акції долучилися навчальні заклади, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування, медичні установи, магазини, супермаркети, кафе, ресторани Луцька та області.

«Волинська область зайняла 12 місце серед 29 регіонів України зі збору коштів на благодійні цілі. Приємно, що наші люди – небайдужі до проблем інших. Ми цю справу будемо продовжувати, аби допомагати тим, хто цього потребує», - підкреслив заступник голови облдержадміністрації Олександр КУРИЛЮК.

Як повідомялося, шоста щорічна всеукраїнська благодійна акція "Серце до серця" відбувалася з 1 по 15 травня 2011 року під гаслом допомоги дітям, хворим на цукровий діабет.

***Інсулінова помпа – це комплекс з керуючим пристроєм, резервуаром для інсуліну та системою катетерів, що призначена для введення цього гормону в організм людини і дозволяє зменшити кількість ін’єкцій до однієї на 3-5 дні.