На Тернопільщині у 20 разів зросла захворюваність на краснуху
Через брак вакцин?
На Тернопільщині за 10 місяців 2011 року на краснуху захворіло 510 осіб. Як повідомила кореспонденту УНІАН завідувач епідемічним відділом обласної санепідемстанції Марія ПАВЕЛЬЄВА, це у 20,6 раз більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для прикладу, за весь 2010-ий рік на краснуху хворіло 76 жителів області.
За даними М. ПАВЕЛЬЄВОЇ, ріст захворюваності на краснуху цього року був прогнозованим. «Після запровадження з 2000-го року вакцинації дитячого населення, кількість випадків захворювання на краснуху, навіть в періоди циклічного підйому рівня захворюваності на цю хворобу, зменшилась і утримувалась на стабільному рівні. Однак починаючи з 2009 року із-за відсутності в області достатньої кількості вакцин планові обсяги вакцинації дитячого населення не були виконанні, а запланована Кампанія додаткової імунізації населення віком 16-29 років в 2008 році не відбулася. Таким чином, різко зросла кількість імунонезахищеного до краснухи населення, що призвело до чергового підйому захворюваності», – пояснює М. ПАВЄЛЬЄВА.
Найбільше жителі області на краснуху хворіли весною (318 випадків). Із загальної кількості людей, які цього річ перехворіли на краснуху, 72,5% діти та юнаки, з них 67,3% – діти 15-17 років.
За даними М. ПАВЕЛЬЄВОЇ, у зв’язку з ускладненням епідситуації з краснухи в області санітарно-епідеміологічною службою був розроблений «План заходів з недопущення розповсюдження краснухи на території Тернопільської області на період підвищеної захворюваності».
Відповідно до нього навчальні заклади на період підвищеної захворюваності даною інфекцією підсилювалися лікарями та медсестрами, в деяких випадках тимчасово припинялось навчання окремих класів та груп.
«Разом з тим, основним і найдієвішим засобом профілактики краснухи залишається вакцинація», – наголосила М. ПАВЕЛЬЄВА.
Окрім краснухи, за її даними, в області істотно зросла кількість захворювань на кашлюк.
Всього захворіло 74 дітей, що у 3,9 рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них 29 дітей віком до 1 року, 33 – віком від 1 до 4 років.
«Ріст захворюваності зумовлений нестачею вакцини. Дітей від кашлюку щеплюють після настання 3-місячного віку, однак цього року були проблеми з вакциною. Зараз вона потрохи починає надходити, однак календар щеплень уже зміщено», – зазначила М. ПАВЕЛЬЄВА.