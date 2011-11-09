На Тернопільщині у 20 разів зросла захворюваність на краснуху

На Тернопільщині за 10 місяців 2011 року на краснуху захворіло 510 осіб. Як повідомила кореспонденту УНІАН завідувач епідемічним відділом обласної санепідемстанції Марія ПАВЕЛЬЄВА, це у 20,6 раз більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для прикладу, за весь 2010-ий рік на краснуху хворіло 76 жителів області.

За даними М. ПАВЕЛЬЄВОЇ, ріст захворюваності на краснуху цього року був прогнозованим. «Після запровадження з 2000-го року вакцинації дитячого населення, кількість випадків захворювання на краснуху, навіть в періоди циклічного підйому рівня захворюваності на цю хворобу, зменшилась і утримувалась на стабільному рівні. Однак починаючи з 2009 року із-за відсутності в області достатньої кількості вакцин планові обсяги вакцинації дитячого населення не були виконанні, а запланована Кампанія додаткової імунізації населення віком 16-29 років в 2008 році не відбулася. Таким чином, різко зросла кількість імунонезахищеного до краснухи населення, що призвело до чергового підйому захворюваності», – пояснює М. ПАВЄЛЬЄВА.

Найбільше жителі області на краснуху хворіли весною (318 випадків). Із загальної кількості людей, які цього річ перехворіли на краснуху, 72,5% діти та юнаки, з них 67,3% – діти 15-17 років.

За даними М. ПАВЕЛЬЄВОЇ, у зв’язку з ускладненням епідситуації з краснухи в області санітарно-епідеміологічною службою був розроблений «План заходів з недопущення розповсюдження краснухи на території Тернопільської області на період підвищеної захворюваності».

Відповідно до нього навчальні заклади на період підвищеної захворюваності даною інфекцією підсилювалися лікарями та медсестрами, в деяких випадках тимчасово припинялось навчання окремих класів та груп.

«Разом з тим, основним і найдієвішим засобом профілактики краснухи залишається вакцинація», – наголосила М. ПАВЕЛЬЄВА.

Окрім краснухи, за її даними, в області істотно зросла кількість захворювань на кашлюк.

Всього захворіло 74 дітей, що у 3,9 рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них 29 дітей віком до 1 року, 33 – віком від 1 до 4 років.

«Ріст захворюваності зумовлений нестачею вакцини. Дітей від кашлюку щеплюють після настання 3-місячного віку, однак цього року були проблеми з вакциною. Зараз вона потрохи починає надходити, однак календар щеплень уже зміщено», – зазначила М. ПАВЕЛЬЄВА.