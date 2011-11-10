Одеські інваліди побилися за безкоштовний обід

Вчора зранку біля приміщення соціальної їдальні «Ветеран» в Одесі сталася невелика сутичка між людьми похилого віку та представницею фірми «Варіон», що вчора захопила приміщення.

Про це УНІАН повідомив координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» в Одесі Сергій ГУЦАЛЮК.

За його словами, люди, переважно інваліди та ветерани війни, як завжди прийшли до їдальні. Проте до приміщення їх не пустили. Тоді присутні почали стукати у вікна й двері. На галас вийшла представниця фірми «Варіон» та запропонувала ветеранам поїхати харчуватися в інше місце, на що старі люди відреагували досить жорстко: вони почали кричати та накинулись на жінку з кулаками.

«Цих людей можна зрозуміти, більшість із них прийшли до їдальні на милицях, деякі ледь бачать. Нова запропонована їдальня знаходиться в іншому районі міста, до якого цим інвалідам самотужки не дібратися. Люди переконані, що навіть якщо їм нададуть автобус, то після того, як ситуація вщухне, про них знову забудуть», - розповів С.ГУЦАЛЮК.

Також він повідомив, що вчора разом із охоронною фірмою до приміщення увійшли і судові виконавці. Отже, захоплення відбувалося за згодою чиновників, заявив він.

«Незважаючи на те, що правова сторона цієї ситуації під великим питанням, на допомогу ветеранам та інвалідам, які залишились тепер без гарячих обідів, не приїхав жоден з депутатів. Старих людей просто кинули напризволяще», - додав С.ГУЦАЛЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, тим часом директор соціальної їдальні «Ветеран-4» на вулиці Варненській Любов ДЕГТЯРЬОВА заявила, що внаслідок захоплення цього закладу близько 300 малозабезпечених осіб та пенсіонерів позбулися безкоштовного харчування, яке отримували впродовж багатьох років.

Як повідомили УНІАН у фонді соціального захисту «Ветеран», що організував досі безкоштовне харчування малозабезпечених громадян, приміщення іншої їдальні «Ветеран-1» вдалося-таки «відбити у рейдерів». Разом з тим у фонді не виключили нових рейдерських атак, попри те, що «договір між Одеською міськрадою та фондом соціального захисту« Ветеран» про оренду приміщень їдалень дійсний до лютого 2026».

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в Одесі відбулось рейдерське захоплення приміщень двох соціальних їдалень «Ветеран» в Одесі по вулиці Варненській та Люстдорфська дорога.

«О 17.30 до приміщень двох їдалень увірвалися по десять невідомих осіб. Директора їдальні, що на вулиці Варненскій, силою вивели з приміщення і змінили всі замки. Зараз туди нікого не впускають», - сказав С.ГУЦАЛЮК.

Він також повідомив, що біля їдалень зібралися літні одесити, які щодня там харчуються. За усім, що відбувається, мовчки спостерігають співробітники спецпідрозділу «Беркут».

«Соціальні їдальні – це єдине місце, де можуть безкоштовно харчуватися малозабезпечені жителі Одеси, а це здебільшого люди літнього віку. Ті, хто наважився силоміць забрати приміщення цих їдалень, прирікають людей на голод», - сказав С.ГУЦАЛЮК.

Президент благодійного фонду «Ветеран» Віктор СТАНКЕВИЧ так прокоментував події, що відбуваються: «Відбувається протизаконне захоплення джерела, з якого сотні людей щодня отримують безкоштовне харчування. Сьогодні у нас забирають ці приміщення, тому що при владі перебувають певні люди».

