У Закарпатті перекинулася автоцистерна, витекло 19 т мазуту

9 листопада у Воловецькому районі Закарпатської області на автошляху Київ – Чоп на спуску з перевалу Абранка у напрямку м. Свалява водій автоцистерни МАЗ не впорався з керуванням, з`їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з пошкодженої цистерни витекло близько 19 т мазуту. Потрапляння мазуту у водойми не допущено. Жертв та постраждалих немає.

На місці події працюють пожежно-рятувальний підрозділ МНС та бригада облавтодору.