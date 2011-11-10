На Луганщині не вистачає вакцини БЦЖ для новонароджених

У Слов’яносербському районі Луганської області залишається проблема вакцинації БЦЖ новонароджених у пологових будинках.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Луганського обласного Центру здоров`я з посиланням на головного лікаря Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру Галину РОЄНКО.

«Цього року гострою проблемою є вакцинація БЦЖ дітей у пологових будинках Слов’яносербського району. Охоплення вакцинацією становить 53,4% - найнижчий показник у регіоні. Луганська область загалом забезпечена вакциною на 92,1%», - зазначила Г.РОЄНКО.

Крім того, в Слов’яносербському районі спостерігається повільне зниження темпів захворюваності на туберкульоз – за 4 роки зниження на 4,4% (при заявленому щорічному зниженні на 5%).

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві охорони здоров`я України заявляли, що більшість вакцин закуплено майже на 100% від потреби. У свою чергу, головний фахівець Управління громадського здоров`я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення МОЗ Сергій ПЛАТОВ стверджував, що кількості доз вакцин проти таких інфекцій, як кашлюк, дифтерія, правець і туберкульоз достатньо для імунізації всіх українських дітей.

БЦЖ - вакцина проти туберкульозу, якою щеплюють немовлят у перший день життя.