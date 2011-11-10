Захворюваність на грип на Луганщині - ще не епідемія

Перевищення епідемічного порогу із захворюваності на грип та ГРВІ у Луганській області не є початком епідемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції головний епідеміолог Міністерства охорони здоров`я Ірина КОЛЕСНІКОВА.

За її словами, епідемічна ситуація в Україні із захворюваністю на грип і ГРВІ в Україні залишається стабільною. Перевищення епідпорогу на 7,6% у Луганській області відбулось лише серед дітей віком від 10 до 17 років, що не є ознакою епідемії. І.КОЛЕСНІКОВА наголосила, що епідемією вважається показник захворюваності вище 50% населення.

Також вона зазначила, що за минулий тиждень на грип і ГРВІ в Україні захворіли 163 тис. 943 особи, з них 65% - діти. І.КОЛЕСНІКОВА підкреслила, що зараз, коли ще не почалась сезонна епідемія, саме час провести щеплення від грипу.

"Це дуже добре, коли населення усвідомлює, що треба потурбуватись про себе і свою сім`ю", - наголосила І.КОЛЕСНІКОВА.