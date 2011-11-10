Київ виділив селам 297 тис. грн. на оздоровлення дітей

Депутати Київради затвердити угоду із селом Підгірці на Київщині про виділення йому 297 тис. грн. на оздоровлення місцевих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна угода про виділення та використання субвенції була укладена 12 жовтня цього року між міськрадою столиці в особі Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та Підгірською сільською радою Обухівського району в особі в. о. сільського голови Тетяни ПОРЕМСЬКОЇ.

В документі йдеться про виділення субвенції в розмірі 297 тис. грн., які будуть використані виключно на оздоровлення дітей сіл Підгірці, Креничі, Романків.

За затвердження даної угоди проголосували сьогодні на засіданні сесії Київради 99 із 108 зареєстрованих в залі депутатів.

Кошти будуть виділені з бюджету Києва на 2011 рік, де вони передбачені на розвиток міжрегіональних зв’язків.

Як повідомлялося, в Підгірцях Київської області розміщено полігон твердих побутових відходів, які звозяться туди з столиці.