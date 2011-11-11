На Львівщині під час вибуху комбайна загинув комбайнер

На Львівщині під час проведення ремонтних робіт стався вибух зернозбирального комбайну. Один комбайнер загинув, другого – госпіталізовано в лікарню.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 9 листопада, близько 16.00, надійшло повідомлення про пожежу у селі Ріпнів Буського району Львівщини. Передумовою пожежі стало намагання двох працівників полагодити паливний бак комбайну, виконуючи вкрай небезпечні зварювальні роботи. Проте чоловіки не врахували, що усередині ємкості знаходилася солярка, яка й вибухнула під час зварювання.

Внаслідок спалаху двоє комбайнерів були облиті дизельним пальним, яке вмить зайнялося.

Працівники отримали термічні опіки. 60-річний чоловік із 100 % опіками тіла помер у районній лікарні, а його 53-річний товариш із понівеченими від вогню обличчям, руками та ногою опинився на лікарняному ліжку.