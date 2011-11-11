Народний депутат подарував реанімобіль Станції "швидкої"

Народний депутат від Партії регіонів, президент фонду «Соціально-економічний розвиток Севастополя» Павло ЛЕБЕДЄВ подарував севастопольській Станції швидкої медичної допомоги реанімобіль.

Як передає кореспондент УНІАН, реанімобіль було передано у четвер представникові однієї з підстанцій швидкої допомоги.

П.ЛЕБЕДЄВ зазначив, що реанімобіль придбано ним для Гагарінського району на прохання голови міськдержадміністрації Володимира ЯЦУБИ з метою поліпшення рівня надання медичної допомоги в місті.

За словами В.ЯЦУБИ, такого реанімобіля поки що не було в місті. «На прикладі цього подарунка видно ставлення бізнесу до міста у вигляді конкретної допомоги і вирішення проблем у сферах охорони здоров`я і транспорту», - сказав голова МДА.

Як повідомив журналістам керівник Станції швидкої допомоги Олександр АНАНЬЇН, цей реанімобіль відповідає всім вимогам сучасної медицини. «Сам по собі реанімобіль не викликає жодних сумнівів, він європейського рівня. Медустаткування відповідатиме ГОСТам, воно відповідає не просто європейському рівню, а – світовим стандартам», - сказав О.АНАНЬЇН.