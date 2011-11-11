Луганщина: двоє людей отруїлося чадним газом
14:23, 11 листопада 2011Новини регіонів
0
У приватному будинку
У Ровеньках Луганської області в результаті отруєння чадним газом у приватному житловому будинку загинуло двоє людей.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області, трагедія сталася 10 листопада. Загинули чоловік 1951 р.н. і жінка 1956 р.н.
Попередня причина отруєння - порушення правил експлуатації печі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter