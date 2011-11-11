На Миколаївщині народився хлопчик без ручок і ніжки

Миколаїв. 11 листопада. УНІАН. Хлопчик, що народився на початку листопада в Миколаївській області без ручок і однієї ніжки, перебуває в Миколаївському Будинку дитини.

Як повідомила кореспондентові УНІАН головний лікар Будинку дитини Ольга ЛИТВИНОВА, малюк, якого назвали Івасиком, перебуває у них тиждень. З кінцівок у дитини є тільки права ніжка.

«Інтелект у малюка збережений, обличчя - хороше, осмислене. Якісь прогнози робити зарано. Зараз він почувається нормально, їсть добре. Набирає вагу. Якщо говорити про причини – то, найімовірніше, це генетичний збій. Сім`я, в якій він народився, - нормальна. Алкоголь і наркотики виключено, можливо, це пов`язано з екологією. Батьки відмовилися від дитини в пологовому будинку», - розповіла О.ЛИТВИНОВА.

Заступник начальника Управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації Ірина ШАМРАЙ в інтерв`ю УНІАН зазначила, що якоїсь однієї причини бути не може. Розглядати необхідно сукупність всіх моментів – їжа, стан екології, інфекційні або вірусні захворювання, перенесені під час вагітності, радіація.

Те, що відхилень у розвитку плоду не помітили на УЗД, – це людський чинник, і випадок ретельно розбиратиметься, завважила І.ШАМРАЙ.

За її словами, фахівці кожні п`ять років проходять перенавчання, підвищують свою кваліфікацію. Проте в Миколаївській області гостро відчувається брак медичного персоналу. Нині бракує близько 1,5 тис. лікарів різних спеціалізацій: узедистів, педіатрів, сімейних медиків, акушерів-гінекологів.

І.ШАМРАЙ висловила думку, що залишати такого малюка в сім`ї не можна було, а в Будинку дитини, можливо, з часом з`явиться можливість протезування і відновлення кінцівок.

«Можливо, Івасика усиновлять, іноземці іноді вибирають таких дітей, - сказала О.ЛИТВИНОВА. – Знаю, що в Краматорську теж була дитина без кінцівок. Я дзвонила туди, розмовляла з головлікарем Будинку дитини. Малюка забрали американці, вони лікують його, роблять протези. Сподіватимемося, що поталанить і нашому Івасику».