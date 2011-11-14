На Миколаївщині усе більше дітей віддають до дитбудинків

За 10 місяців 2011 року до миколаївського обласного Будинку дитини «Червоне сонечко» поступило 80 дітей - на 20 більше, ніж за такий самий період минулого року.

Як повідомила УНІАН головний лікар Будинку дитини Ольга ЛИТВИНОВА, у них утримуються діти від народження до 4-х років, від яких відмовилися батьки або чиї батьки були позбавлені батьківських прав. Дітей старшого віку переводять до інших дитячих будинків.

За словами О.ЛИТВИНОВОЇ, цього року до установи поступило більше малюків грудного віку, ніж минулого року.

Головлікар також відзначила, що часто до них повторно потрапляють діти з неблагополучних сімей. Маються на увазі ті випадки, коли соціальні служби забирають маленьких дітей із сімей з неналежними умовами на випробувальний період, потім повертають їх матерям, а коли матері витрачують допомогу, діти знову опиняються в Будинку дитини.

На думку О.ЛИТВИНОВОЇ, «необхідно, щоб служби у справах дітей контролювали цільове використання виплат на дитину, щоб чітко були визначені напрями, за якими матері можуть витрачати «дитячі» гроші, а на що їх витрачати у жодному разі не можна».

За її словами, так організована робота в Росії.

«На жаль, у нас такого контролю немає. А наші матусі дуже часто дитячі гроші витрачають на горілку і наркотики», - зазначила головлікар.

О.ЛИТВИНОВА також повідомила, що в даний час в Будинку дитини проживає 116 дітей. У 2011 році 16 дітей були віддані під опіку, троє - у прийомні сім`ї, 1 дитина переїхала до дитячого будинку сімейного типа, 26 вихованців були усиновлені, причому, в основному, українськими громадянами.