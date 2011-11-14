Сумщина: районні лікарні одержали нові «швидкі»

Голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій ЧМИРЬ вручив керівникам районів і головним лікарям 12 центральних районних лікарень регіону ключі від 17 нових автомобілів «швидкої допомоги».

Як передає кореспондент УНІАН, придбання автомобілів марки «УАЗ» стало можливим завдяки тісній співпраці влади і бізнесу: інвестиційні компанії, які сьогодні працюють в аграрному секторі області, беруть активну участь у розвитку сільських територій, а дієвим поштовхом в реалізації соціальних проектів у сільській місцевості стало підписання Меморандуму про співпрацю між Сумською ОДА і сільськогосподарськими інвесткомпаніями.

Під час урочистої церемонії передачі автотранспорту губернатор заявив, що сьогоднішня подія є прикладом соціальної відповідальності влади і бізнесу.

«Розвиток сільських територій є пріоритетним напрямом стратегії розвитку «Нова Сумщина – 2015». Але без інвесторів, які працюють на землі, про повноцінний розвиток не можна говорити. Тому ми працюємо за формулою «бізнес+влада», а результатом стане розвиток сільських територій, створення гідних умов для життя, вирішення всіх соціальних проблем. Тільки через розвиток територій ми створимо комфортну для життя область», - сказав Ю.ЧМИРЬ.

Заступник голови Недрігайлівськой районної держадміністрації Олександр ПЕЛИПЕНКО зазначив, що «це перший випадок, коли інвестори надають таку допомогу». За його словами, автомобілі куплені надійні, оскільки для сільської місцевості важливо, щоб вони були високої прохідності.

Нові автомобілі одержали Ахтирський, Білопільський, Буринський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Путивльський, Роменський, Сумський, Тростянецький та Ямпольський райони.

Всього ж в рамках Меморандуму про співпрацю між Сумською ОДА і сільськогосподарськими інвесткомпаніями для регіону буде куплено 40 автомобілів «швидкої допомоги».