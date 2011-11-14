У Кіровограді відкрився центр магнітно-резонансних досліджень

У Кіровограді на території «Лікарні Святого Луки» відкрився перший в області комплекс магнітно-резонансних досліджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

За словами головного лікаря закладу Григорія УРСОЛА, подібних томографів в Україні лише два – у Києві. Їх головна відмінність від звичайних апаратів магнітно-резонансної томографії – потужність, що дозволяє з високою точністю проводити діагностику захворювань. Водночас, апарат має високий рівень безпеки, що дозволяє проводити обстеження без особливої шкоди для здоров’я навіть вагітним жінкам та дітям.

Г.УРСОЛ повідомив, що в рамках благодійної акції, яку започатковано в медичному центрі, за допомогою сучасного МРТ вже безкоштовно обстежено близько сотні жителів Кіровоградщини.