Проти батьків порушують кримінальні справи

На Чернігівщині цього року порушено 20 справ проти батьків, які не виконували свої обов’язки по догляду за дітьми

Чернігів. 12 листопада. УНІАН. На Чернігівщині цього року порушено 20 кримінальних справ проти батьків, які не виконували свої обов’язки по догляду за дітьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, з 20 справ 18 вже направлено до суду, в тому числі 14 – за злісне невиконання батьками своїх обов’язків по догляду за дітьми (ст. 166 Кримінального кодексу України).

Крім того, цього року на захист прав і свобод дітей прокурори винесли понад 300 подань та приписів. До відповідальності притягнуто майже 400 посадових осіб. З них 19 чиновників контролюючих органів. На користь дітей відшкодовано понад 800 тис. грн. Поновлено права майже 3 тис. дітей.

У Семенівському районі встановлено низку фактів злісного невиконання батьківських обов’язків, на які тривалий час не реагувала місцева влада, правоохоронні органи. Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнуто подружжя, яке протягом шести років не виконувало батьківські обов’язки стосовно своєї доньки, обмежувало її у харчуванні, одязі, предметах першої необхідності, схиляло дитину до вживання алкоголю, а після досягнення 14-річного віку – до заняття проституцією. Вироком суду батька і матір засуджено до 4 і 4,5 років ув’язнення та позбавлено батьківських прав.